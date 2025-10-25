お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）の番組イベント「ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」が25日、横浜アリーナで開催。いきものがかりは「ブルーバード」で幕開けすると、圧巻のパフォーマンスで会場の心を一気につかみ、ナイナイとは「じょいふる」でコラボするなど、大いに盛り上げ