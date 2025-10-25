元櫻坂４６で俳優の菅井友香（２９）が２５日、都内で行われた、アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」での、主演短編映画「夢のつづき」、「午後の銃声」の特別上映イベントに参加した。２作は菅井のデビュー１０周年を記念したプロジェクトの第一弾「ＹｕｕｋａＳｕｇａｉＳｈｏｏｒｔＳｔｏｒｉｅｓ」として制作され、菅井は映画初主演となった。「すごくうれしいですし、