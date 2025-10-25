私はサトミ。同じ市内にひとり暮らしの母や、妹ユウカの家族も住んでいます。ところがある日、母が「電話占い」にハマっていたことが判明……！その金額はなんと月80万円。母は「占い師の先生と話すと心が安らぐ」と訴えています。寂しさを埋めるため占い師の言葉にすがっているという側面もあるのでしょう。私とユウカはこれ以上の支払いを阻止する手段を探るとともに、できるかぎり積極的に実家に顔を出して母と関わっていこう