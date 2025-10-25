盆栽の魅力を発信しているフランスのYouTuberが、日本を代表する「高松盆栽」を世界に向けて紹介しようと、香川県高松市にある盆栽園の撮影に訪れました。 【写真を見る】フランスの盆栽YouTuberが高松市の盆栽園を撮影“高松盆栽”の魅力を世界に発信【香川】 「こんにちは」高松市の神高松寿園にやってきたのは、フランスを拠点に活動するYouTubeチャンネル「NEJIKAN BONSAI」の4人【画像①】です。 県の販路開拓事業