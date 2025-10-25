◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）阪神・中野拓夢に絶妙なバント安打を許した。ソフトバンクの先発有原航平は5回、先頭の近本光司に中前打と二盗を許し、無死二塁とする。続く中野がセーフティバントを仕掛けた。打球は三塁方向に転がり、三塁の野村勇は見送るも、そのまま三塁線上で止まり内野安打となった。その後、二、三塁となり、森下翔太の遊ゴロの間に三塁走者の生