＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権3日目◇25日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権の第3ラウンドが終了。長〓大星（勇志国際高）がトータル17アンダーまでスコアを伸ばし、単独首位に浮上した。5打差の2位には中野麟太朗（早大）が続き、日本勢がワンツーで最終日を迎える。【写真】ドバイの摩天楼めがけて白球一直線！首位と1打差から出た長〓は、8つ