＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞首位に4打差の2位で3日目を迎えたルーキー・中村心にとって、10月25日は20歳のバースデー。スタートコールでお祝いの言葉がかけられると、「大勢のギャラリーの前で言っていただいてすごくうれしかったです」と照れ笑いを浮かべた。【写真】急に会見場に呼ばれて…うれし恥ずかしの20歳そんな節目の日は5バーディ・1