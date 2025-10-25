ASEAN関連首脳会議に出席するため、マレーシアのクアラルンプール国際空港に到着した高市首相＝25日（共同）【クアラルンプール共同】高市早苗首相は25日、東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議に出席するため、政府専用機でマレーシアのクアラルンプール国際空港に到着した。就任後初の外国訪問がスタート。外交経験が乏しいとされる首相の手腕が問われる。マレーシアなどの首脳と個別に会談し、信頼関係の構築に注力する考