２５日、シンガポールに到着した李強総理。（シンガポール＝新華社記者／黄敬文）【新華社シンガポール10月25日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は25日、チャーター機でシンガポールのチャンギ国際空港に到着した。ウォン首相の招きで同国への公式訪問を開始した。