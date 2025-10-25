全国高校サッカー選手権県大会の決勝トーナメントが25日から始まりました。決勝トーナメントは16チームで争われ、富士総合運動公園では科学技術と東海大静岡翔洋が対戦しました。試合は2対2の同点で延長戦でも決着がつかずPK戦に。5対4で科学技術が勝ち、準々決勝に進出しました。そのほかの結果です。浜松開誠館、富士市立、磐田東が準々決勝に駒を進めています。