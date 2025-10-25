■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛は、父と海外赴任の話を出した途端、母に猛反対されてしまう。説得も届かず、母は部屋に閉じこもってしまった。落ち込んだ凛は、母の反対を彼に打ち明けるが、彼が凛と共に渡米したいと願うのは、ただ離れたくないからではなかった。実は凛には、かつて海外で暮らすという夢があり、大学時代には奨学金と祖母の援助でその夢が叶いかけていた。しかし直前に祖母の病が発覚し、泣き崩