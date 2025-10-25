◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節ＦＣ東京３―１岡山（２５日・味スタ）ＦＷ佐藤恵允（けいん、２４）が２得点１アシストの活躍で４試合ぶり勝利に導き、チームはＪ１残留を決めた。０―０の後半３分、ＭＦ高宇洋のパスを受け、右足でゴールに流し込み先制点を奪うと、同点に追いつかれた後の後半４３分には、再び高のパスから佐藤が抜け出し、ＧＫをかわすと、最後はＭＦ俵積田晃太が押し込んで、勝ち越し。２分後にも佐藤が