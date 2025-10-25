２４日に５６歳の誕生日を迎えた俳優・及川光博を祝う様子が公開された。及川が２１年ぶりに連続ドラマ主演を務め、心優しきゲイを演じる日本テレビ系「ぼくたちん家」（日曜・午後１０時半）の公式インスタグラムが２５日までに更新され、「きょう１０月２４日は玄一役及川光博さんのお誕生日ですおめでとうございます！！」と記し、バースデーケーキをを前に手越裕也、大谷亮平ら共演者に囲まれて笑顔をみせる写真をアッ