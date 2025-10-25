【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）【映像】長谷川唯が華麗ループ→イタリア守備陣が唖然なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、ワンタッチの芸術的ループ弾。イタリア女子代表の守備陣を唖然とさせた。欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。キャプテンに正式就任して初の