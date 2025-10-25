ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系列毎週日曜夜10時15分）は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。10代、20代、30代、さまざまな世代の8人の男女の恋愛を描く本作で、白洲迅さんと共に30代社会人の“大人の恋愛”を演じる市川由衣さん。インタビュー前半では、演じた宮内郁子について伺いました。 ©️ABCテレビ ――演じられ