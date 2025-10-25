26日（日）の天気中国・四国〜北海道で雨が降り、東日本や北海道の太平洋側では大雨となるおそれがあります。●西日本、沖縄九州や沖縄は晴れ間がありますが、そのほかは広く雨が降るでしょう。山陰や近畿北部は夜まで雨の所がありますが、中国、四国は昼前に、近畿は夕方には止むところが多くなりそうです。気温は25日（土）より高く、高知や九州各地で25℃を超えそうです。●東日本傘の手放せない1日で、太平洋側沿岸部では雷を