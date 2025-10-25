Image: Sonido こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。日本酒の常識を変える一杯を、お酒が苦手な人にも楽しんで欲しい。「Lilight Shine Muscat」は、ウォッカと日本酒を組み合わせた、これまでにない低アルコール・リキュール。アルコール度数3%という口当たりの良い軽さにも関わらず、決して妥協のない極上の味わいを実現しているお酒です。“日本酒を、もっと自由に、もっと身近に” とい