台湾メディアの中時新聞網は21日、「日本人は3食白米を食べているのに糖尿病にならない？」との記事を掲載した。記事は、「糖尿病は台湾でよく見られる慢性疾患の一つだが、SNS上では『日本人は毎食白米を食べているのに、なぜ糖尿病にならないの？』との疑問の声もある」と説明し、この疑問に対して台湾の医師・蒼藍鴿氏が解説したことを伝えた。同氏はSNS・Threads（スレッズ）の自身のアカウントでこの問題に触れ、「『日本人は