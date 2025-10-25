中米両国の経済貿易協議チームは現地時間10月25日午前、マレーシアのクアラルンプールで中米経済貿易協議を開始しました。また、23日には外交部の馬朝旭副部長が中国を訪問した米国代表団と会談し、第15回「中米安全保障対話」に出席しました。双方は中米関係および共に関心を寄せる問題について意見を交換しました。（提供/CRI）