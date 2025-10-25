Photo: 山田洋路 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。日常のドライブやスポーツからアウトドアアクティビティまで、サングラスが必要なシーンは案外多いもの。私も御多分に漏れずそのうちの1人で。フレームのデザインや軽さ、フィット感が魅力的な鯖江産アウトドアサングラス「Sorge」を実際に試してみることに。かけっぱなしでも本当に疲れないのか、調光・偏光レンズは、実際のところどれ