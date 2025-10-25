25日午後0時40分ごろ、広島市のJR芸備線・上三田駅から中三田駅の間で近くに住む89歳の女性が列車にはねられ死亡が確認されました。JRによると、JR三次駅から広島駅に向かう下り列車が、線路内で人影を見つけて急ブレーキをかけたものの、間に合わずに接触したということです。この事故の影響で三次駅から狩留家駅間の上下線で運休が出たほか、三次駅から広島駅間の上下線で最大1時間40分の遅れが発生。約300人に影響