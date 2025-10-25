今年2月に活動休止したフジファブリックの山内総一郎が、44歳の誕生日となる25日、東京・三軒茶屋の昭和女子大人見記念講堂でライブを行いソロ活動をスタートした。エイベックスのレーベル「cuttingedge」に所属して初のシングルとなる22日配信の「旅にでる」など17曲を歌唱した。笑顔でギターをかきならしながらファンとの一時を楽しんだ。「先日、初めてシングルを出させていただいて、初めの一歩をふみだせたな」としみじ