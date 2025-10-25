JOCによる調査結果の主な内容トップ選手が抱える問題の実態調査を日本オリンピック委員会（JOC）が実施し「うつ傾向だと感じたことがある」との回答が24％に上ったことが25日、分かった。およそ4人に1人の高い水準。華やかな表舞台の裏で苦悩を抱える実態が浮き彫りとなった。JOCによると、五輪などを目指す強化指定選手を対象にした網羅的な調査は初めて。単純比較はできないが、世界保健機関（WHO）は8月、世界の成人の5.7％