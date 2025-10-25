今年2月に活動休止したフジファブリックの山内総一郎（44）が25日、東京・昭和女子大学人見記念講堂で、バースデーライブ「OCTOBER SONGS」を行った。フジファブリックのメンバーとして04年にメジャーデビュー。数々の名曲を世に送り出し、同バンドの活動休止後、ソロ活動を開始した。シンガー・ソングライター、ギタリストとして新たな道を歩み始めた山内にとってこの日は誕生日であり、エイベックスのレーベルcutting edgeに移籍