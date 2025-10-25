今年2月に活動休止したフジファブリックの山内総一郎（44）が25日、東京・昭和女子大学人見記念講堂で、バースデーライブ「OCTOBER SONGS」を行った。この日はアンコール含め全17曲中13曲が新曲となり、初披露曲も4曲という構成となった。「新しい曲ばっかりでみなさん楽しめてるかな？」と心配するコメントも飛び出すほどだった。だがその真相について、「活動休止以来からここまで、みなさんと同じような気持ちで…」とし、「振