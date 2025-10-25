元櫻坂46で女優の菅井友香（29）が25日、都内で、「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」に登壇した。自身の芸能活動10周年を記念して企画された、主演の短編映画「午後の銃声」と「夢のつづき」がこの日初上映された。菅井が映画で主演を務めるのは、長編・短編を合わせて初めて。「午後の銃声」では立てこもり犯、「夢のつづき」では挫折したバレリーナ役という全く違う姿を見ることができる。公開を受けて「脚本