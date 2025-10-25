秋を感じるスイーツを食べたいときは、【スターバックス】がおすすめ。今回は、今しか食べられない「新作スイーツ」をピックアップ。秋の味覚を使った限定商品をご紹介するので、頑張った日のご褒美やちょっと一息つきたいときにぜひ試してみてください。 見た目もおしゃれ「栗のパウンドケーキ」 スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「おいしい秋の新作フード」とおすすめするのが、