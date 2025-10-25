漫画家の卵山玉子さんの漫画「猫がヒモを誤飲した話」が、Xで合計2万3000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者は、愛猫がヒモ状の物を飲み込んでしまわないように、普段から気を付けていました。しかし、うっかりヒモのついたおもちゃを片付け忘れてしまい…という内容で、読者からは「怖い」「うちはワンコが誤飲しました」「身近で危険な事故ですね」などの声が上がっています。“うっかり”