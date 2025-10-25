テレビ朝日系「グッド！モーニング」のお天気キャスター・今井春花（さくら＝26）が、21日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】大人気のお天気お姉さん赤ノースリーブ＆スタイル圧巻、天気どころじゃない！ 今井は8月26日発売の同誌で、赤いノースリーブなど夏らしい衣装でグラビアを披露し、大きな反響を呼んだ。2カ月ぶりのアンコール登場となる