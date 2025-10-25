◇SMBC日本シリーズ第1戦ソフトバンク―阪神（2025年10月25日みずほペイペイD）ソフトバンクの有原航平投手（33）は6回90球を投げ、6安打2失点でマウンドを降りた。大舞台の開幕投手を務め、好投を続けていたが、6回には不運な打球も続いて逆転を許した。日本シリーズで初回の1点だけの完封勝利、いわゆる“スミ1”勝利を記録したのは、94年第2戦の巨人1―0西武と12年第2戦の巨人1―0日本ハムの2度だけ。パ・リーグの