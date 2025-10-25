テレビ東京は11月1日深夜から、新バラエティー枠『くるバラ』（毎週土曜深1：25〜2：10）をスタートする。25日に発表した。【画像】婚活の“沼”で本音トーク！MCを務めるダレノガレ明美、井桁弘恵、金子きょんちぃ刺激的で中毒性の高い企画がくるくるとバトンタッチするとうたった新感覚のバラエティー枠。記念すべき最初の3番組は女性向けのディープなトーク番組。第1弾『深夜の金欲 乙女の会』は1、8日、第2弾『婚活ヌマ