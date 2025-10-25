２５日午前９時半頃、宮城県大崎市古川北宮沢の民家で、住人から「庭で飼っている犬をクマがくわえて逃げた」と県警古川署に通報があった。発表によると、クマは体長約８０センチで、同約５０センチのシバ犬を近くの森に連れ去った。同署員が駆けつけたが、いずれも行方は分かっていないという。現場は住宅が点在する田園地帯。