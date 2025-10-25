¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2½µ´Ö¤Ë1ÅÙÁÝ½ü¤Ë¤¯¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¸ì¤ê²ó¡£ÏÃÂê¤Ï¥·¡¼¥Ä¤Î¸ò´¹ÉÑÅÙ¤Ë¡£2½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¡¢¼«Âð¤ËÍè¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬¸ò´¹¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤óÆþ¤ì¤Æ¡Ø¤Õ¤¥¡Á¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¥²¥¹¥È