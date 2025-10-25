『ハルコの恋55歳の私が35歳年下のアイドルを好きになったらダメですか？』（久保マシン/KADOKAWA）第22回【全23回】【漫画】『ハルコの恋55歳の私が35歳年下のアイドルを好きになったらダメですか？』を第1回から読む誰かを熱狂的に思う気持ちが、自分を強くしてくれる――！ おしゃれも美容も興味がなく、恋を知らぬまま大人になった55歳の独身女性・ハルコ。スーパーでパートとして働きながら、孤独な日々を淡々と生きてい