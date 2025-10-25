北海道・紋別警察署は、2025年10月25日、紋別市に住む道立高校教諭の男（35）を強制わいせつの疑いで逮捕しました。男は5月12日午後11時半ごろ、オホーツク管内に住む知人の20代男性の自宅で、男性に対してわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「暴行もしていませんし、わいせつもしていません」と容疑を否認しているということです。男は、別の不同意わいせつと性的姿態等撮影の疑いで、それ