２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）では、大相撲の新世代力士と言われる欧勝海、嘉陽、大青山、美ノ海、藤ノ川、三田がゲスト出演した。秋場所に東十両筆頭で出場した中国内モンゴル自治区出身の大青山（だいせいざん）＝荒汐部屋＝は、「部屋の自慢」を問われると、師匠が同じ出身の荒汐親方（元幕内・蒼国来）だからこその特別なちゃんこ「羊ちゃんこ」があることを挙げた。「親方とか親