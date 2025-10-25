◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・有原航平投手が先発して６回９０球を投げて６安打、２失点、５奪三振で降板した。「頑張ります。それだけです。日本一になるために全力で投げる」と決意して２年連続日本シリーズの開幕投手としてマウンドに上がった。初回、近本を投ゴロ、中野を二ゴロで簡単に２死を取ったが、森下に三塁線を破られて二塁打。続く佐