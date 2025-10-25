◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・有原航平投手が先発して６回９０球を投げて６安打、２失点、５奪三振で降板した。「頑張ります。それだけです。日本一になるために全力で投げる」と決意して２年連続日本シリーズの開幕投手としてマウンドに上がった。初回、近本を投ゴロ、中野を二ゴロで簡単に２死を取ったが、森下に三塁線を破られて二塁打。続く佐
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
- 2. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 3. 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」
- 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 5. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
- 6. 松本人志 活動休止中の給料告白
- 7. サンド富澤 M-1審査員辞退の真相
- 8. 大谷に「お前はいらない」大合唱
- 9. 生活道路での走行速度 実態は
- 10. クマによる死者 過去最悪10人に
- 1. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
- 2. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 3. 生活道路での走行速度 実態は
- 4. クマによる死者 過去最悪10人に
- 5. 生徒にSNSで4千通、教諭停職 岐阜県立高、「大好き」
- 6. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
- 7. 首相所信表明でヤジ 議員に注意
- 8. 安倍氏銃撃「私が母でなければ」
- 9. 詐欺犯 狙い目は「愛知と静岡」
- 10. 26日 全国的に体調不良に要注意
- 1. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
- 2. 愛子さま 絶大な支持集める理由
- 3. リニア工事が原因か 各地で異変
- 4. 「独裁」発言 公明代表が釈明
- 5. 演説で 安倍元首相の言葉意識か
- 6. 語彙力が小学生 小泉氏に呆れる
- 7. 前澤氏 誹謗中傷に法的措置検討
- 8. 「高市下げ」のテレ朝にうんざり
- 9. サイバー攻撃 メールなどに注意
- 10. 高市首相かたる偽広告 出回る
- 1. 日本人死亡 ローマの遺跡で転落
- 2. 少女をレイプ殺害 女に無期刑
- 3. 米CNNが「Ohtanic」発表 意味は
- 4. 中国で車暴走し5人死傷 無差別か
- 5. 中国が西海に構造物設置 懸念も
- 6. 「世界で最も高性能」空母派遣へ
- 7. 物件5棟に中国系法人677社が登記
- 8. トルコで あわや大惨事救った人
- 9. 独で支持拡大 若者のSNS戦略
- 10. 押しボタン式信号に 外国人驚く
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 今後求人が減っていく職種 TOP15
- 3. クマが必ず出現する「絶対に近づいてはいけない」場所とは？【猟師歴40年のベテラン直伝】
- 4. トヨタ、米国生産車を「逆輸入」 トランプ大統領来日時に伝達へ
- 5. 讃岐うどん雲丹 香川で提供開始
- 6. 年収1000万円を達成 どんな仕事?
- 7. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
- 8. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
- 9. 住宅ローン完済後に判明した現実
- 10. 風呂の水道光熱費を節約する方法
- 11. ドコモとソフトバンクが衛星通信を開始へ
- 12. 家系ラーメンの「町田商店」とは
- 13. 「羽田アクセス線」工事本格化へ
- 14. 3歳からメイク 化粧品業界に異変
- 15. 温泉地が次々と…中国資本が買収
- 16. 登山者の約8割が「クマ出没増」に不安を感じ登山をためらう傾向に「てんきとくらす」で登山者のクマに対する意識を調査
- 17. 韓国語勉強「建前」が通じない?
- 18. ｢新人作家は皆無だけれど｣けなされた本人も笑ってしまう政治マンガの知られざる世界
- 19. 都心で進む「見えない住人」増加
- 20. 決算マイナス・インパクト銘柄 … アンビスＨＤ、東京製鉄、フューチャー (10月17日～23日発表分)
- 1. JR東「職住近接」が進む? 解説
- 2. 無料でDL可能 ローカルLLMとは
- 3. UGREENのiPhone17ケース 44%オフ
- 4. コスパ抜群 TORAYの家庭用浄水器
- 5. AIを中心に処理 新型MacBook
- 6. 弱点ほぼなし BuffaloのSSD
- 7. LINEヤフー 年末商戦に向け企画
- 8. 「このビデオは悪夢そのもの」 スコット・デリクソンらが参加するホラーアンソロジー『V/H/S 85』強烈予告編［ホラー通信］
- 9. ペンタックスK-70の実力とは？ 防滴防塵・ISO102400高感度で撮影範囲が広がった
- 10. 音楽と友情、そして“ガンダム愛”が響き合う一夜。祝おうぜ！古希前哨戦＆還暦！ガンダムスペクトラム！
- 11. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
- 12. 純正キーボードがないiPad mini
- 13. JR東海「311系」の時計受注へ
- 14. 【アキバ物欲】外国人・コミケ族にも大人気！アキバ唯一の「カプセルホテル」
- 15. JCB、ギフトカード5000円券の偽造券601枚発見
- 16. 駐車場やコインパーキングで電子マネーは使えるの？ キャッシュレス化の波はどこまできているのか
- 17. aiboと触れ合える体験型企画「Shibuya Town with aibo」をソニースクエア渋谷プロジェクトで実施
- 18. 「手元から離れました」通知を止めるには？ - みんなのApple Watch使い方ヘルプ
- 19. Amazonセール目前 注目商品は?
- 20. 10万円以下 最新ロボット掃除機
- 1. 大谷に「お前はいらない」大合唱
- 2. 日本Sで球速「59キロ」表示騒然
- 3. 中野の神バントから阪神が逆転
- 4. 大谷が敵地で見せた姿に称賛
- 5. 聖隷クリストファー 6回10失点
- 6. 菊花賞 ショウヘイに好データ
- 7. 日本S・阪神 鬼門の博多で先勝
- 8. 横浜FM23歳FW 覚悟持ちプレス
- 9. 藤川監督「火の玉継投」にハマる
- 10. 日本S初戦落としたソフトB 1ー2
- 1. 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」
- 2. 松本人志 活動休止中の給料告白
- 3. サンド富澤 M-1審査員辞退の真相
- 4. 余命3カ月 ものまねタレの心残り
- 5. みな実 シーツはお手伝いさんに
- 6. 田中みな実 10年ぐらい食べていない物明かす「全く苦じゃないっていう感じ」
- 7. 田中みな実「肉」10年食べてない
- 8. 大物タレントも 追放未遂騒動に?
- 9. 林家パー子 自宅全焼後に保護
- 10. 寝られない 桐谷さんに心配の声
- 1. 出産後悔 母が味わった「絶望」
- 2. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
- 3. 「舞妓やめた」その後 どんな夢?
- 4. 「嫌な家」配達員が遭遇したワケ
- 5. ZARAのスウェットシャツが大人
- 6. 性被害 土日は家で漫画三昧
- 7. 秋冬のモテコーデ 必須トップス
- 8. いまラブホ入りました 現場緊迫
- 9. 秋の味覚も あんバターフェア
- 10. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言