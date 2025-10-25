前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は3日目を終えた。初日に選手宣誓を務めた地元G1初参戦の恩田淳平（35＝群馬）が、準決11R3着で初のG1決勝進出。接触で審議対象となったが判定はセーフ。晴れてG1ファイナルに名を連ねた。「声援が力になった。ここのF1決勝（24年2月）で平原康多さんをかわしたことがあった（恩田2着、平原3着）。平原さんから“ここでG1がある限り、いつか獲れるよ”と言っ