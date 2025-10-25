第3ラウンド、通算17アンダーで首位の長崎大星＝ドバイのエミレーツGC（共同）【ドバイ共同】男子ゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権は25日、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイのエミレーツGC（パー72）で第3ラウンドが行われ、4位で出た16歳の長崎大星（宮崎・勇志国際高）が8バーディー、1ボギーの65をマークし、通算17アンダーの199で単独首位に立った。中野麟太朗（早大）が通算12アンダーで2位。16歳の片野貫一朗（エリ