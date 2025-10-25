10月25日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。10月26日（日）に京都競馬場で行われるクラシック三冠最終戦・菊花賞（G1・3000m）の予想を公開した。昨日の動画では例年通り？菊花賞前に予想引退をほのめかしていた『生涯収支マイナス4億円君』。一夜明けて、『生涯収支マイナス“5億円君“』となり、早速戻ってきたマ