ラグビー日本代表は２５日、オーストラリア代表とのテストマッチ「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」（東京・国立競技場）に１５―１９で惜しくも敗れた。前半１３分に先制トライを奪われると、同３０分には２本目のトライを許して３―１４で前半を折り返した。後半に入ると、日本が反撃に出る。同１２分にＰＲ竹内柊平（東京ＳＧ）のトライで６点差。１７分に相手のトライでリードを広げられたが、２１分にＦＬベン・ガ