10月25日、東京競馬場で行われたG3・アルテミスステークス（牝馬限定・芝1600m）は、2番人気のフィロステファニがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。1番人気に支持された武豊騎乗、白毛馬のマルガは直線で一杯となり5着に敗れた。アルテミスS、勝利ジョッキーコメント1着フィロステファニ川田将雅騎手「いい走りでした。1週前追い切りに乗った時にとてもいい馬だということは理解しましたし、その分難しいところもありますが