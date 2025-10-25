10月25日、京都競馬場で行われた第2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラムが3馬身差で快勝した。同馬は新馬戦を大差圧勝したフェデラーの半弟。1着ゴールデンスラム坂井瑠星騎手「折り合いも良く砂を被っても嫌がっていませんでした。距離も伸びてゆったりと競馬が出来たのも良かったと思います。上のクラスでも好走できると思います」レース結果、詳細は下記のとおり。10月25日、京都競馬