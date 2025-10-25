この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、えび¨̮⃝¹ʸ(@AB_sumi41)さんの投稿です。 子どもの成長に感慨深い思いに浸る えびさんは、あるナイスな方法で我が子の成長を思い出として残しています。Xで話題になっている投稿がこちらです。 ⒸAB_sumi41 1年前と比較🎃 こんなに大きくなったんだね👣✨ わが子の小さな小