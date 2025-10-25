内向的な主人公かなこは、夫の正春と息子はるとと義実家で同居中。そこに頻繁に帰省する独身の義姉・まみは、明るく社交的だが強引な性格で、ネットワークビジネスに傾倒している。最初は軽い趣味の延長だった義姉の活動ですが、だんだんと様子が変わってきて…。『ネットワークビジネス義姉』をごらんください。 義姉の勧誘はエスカレートし、義母は半ば強制的に商品を購入させられます。さらに義姉は、テニ