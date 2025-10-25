◇第53回世界体操競技選手権大会(日本時間25日、ジャカルタ)世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、男子鉄棒の決勝に橋本大輝選手と角皆友晴選手が出場。橋本選手が銀メダル、角皆選手が4位に入りました。前回大会王者の橋本選手はコールマンやカッシーナなど、スペシャルアンバサダーの内村航平さんも「相当攻めてますね」と高難度の離れ技を次々に成功。しかし着地で踏ん張れず、少し動いていまい0.200減点され、14.733。