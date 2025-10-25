「体操・世界選手権」（２５日、ジャカルタ）種目別決勝が行われ、女子床で１６年リオデジャネイロ五輪、２１年東京五輪代表で６年ぶりの出場となった杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝が１３・８３３点で金メダルを獲得した。日本女子の同種目での金メダルは１７、２１年大会の村上茉愛に続き史上２人目。杉原は平均台でも銅メダルを獲得した。金メダルが決まると歓喜の涙を流した後、最高の笑顔で日の丸をひらめかせた杉原。