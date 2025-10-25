テレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」が２５日に放送された。この日は「世界に誇る日本のスゴいところ」を徹底解説。日本のセキュリティーシステムや安全性、モラル、治安の高さが話題になると、なにわ男子・藤原丈一郎は「僕、物をなくしても高確率で返ってくる。これ、本当にスゴいなと思うんです」とうなずいた。藤原は「１カ月間で、財布と携帯（電話）と家の鍵を別日でなくしたんですけど、全部返ってき