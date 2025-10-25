「漫画アクションカップ」（２５日、戸田）立具敬司（３５）＝大阪・１１６期・Ｂ１＝が２日目６Ｒ、インからしっかり逃げて優出への望みをつないだ。「エンジンはいいし、全部の足がいい。出足、回り足は大分いい感じ。伸びも真ん中より上はある」と舟足には抜群の手応え。「乗り心地も悪くない。気象の影響もなくて十分な戦闘力ですね」とニッコリ。優出ボーダーを８・００に想定すると連勝が必要と厳しい条件だが、強力