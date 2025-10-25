◆九州地区高校野球1回戦日本ウェルネス7―3明豊（延長10回）（25日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）日本ウェルネス（沖縄）が終盤の粘りを発揮し、延長タイブレークで明豊（大分）に逆転した。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆5回に守備の乱れも絡み3失点。3点を追う展開となったが1点差と迫った9回2死一、三塁、相手投手の暴投で同点とした。タイブレークとなった10回に途中